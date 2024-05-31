花乙女コレクション【土田佳代子　メリーゴーランド】購入金額より60％お値引き！！

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作家名「土田佳代子」 画題『メリーゴーランド』●故橋場正和本人が、一枚の繪(株)で、2011年4月1日、90,000円で、購入したものです。60%引きの36,000円で販売いたします。土田佳代子(生年不詳〜)石川県生まれ。1980年 石川県現代美術展初入選（’87、’88）一水会展新人賞1986年 石川県北国女流美術展最高賞（’89委嘱、’92審査員）1989年 石川県現代美術展最高賞（’90委嘱）1990年 一水会金沢展北水賞1991年 日展入選1996年 現代洋画精鋭選抜展銅賞（’03）一水会展新人賞1998年 一水会展硲伊之助奨励賞（’09）1999年 一水会展佳作賞2001年 一水会展会員佳作賞（’10）2008年 石川県現代美術展委嘱賞2015年 一水会展一水会優賞現在 日展会友 一水会会員額装サイズ縦…約58.2cm横…約46cm幅…約2.3cmキャンバスサイズ6号大作家サイン直筆サインあり専用額縁箱あり縦…約61cm横…約49.5cm幅…約3.8cmオリジナル絵画プレート(銀色)あり掲載された美術雑誌「一枚の繪」・進呈可否あり・否#美術品#骨董品#雑貨#アンティーク#ヴィンテージ#置物#オブジェ#インテリア雑貨#土田佳代子#石川県#一水会#日展#一枚の繪#絵画#水彩画#人物画#子ども#少女#幼女#女の子#美少女#メリーゴーランド#パリ※詳しくはプロフィールをご覧ください。コメントでの対応もさせていただきます。