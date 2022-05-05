中国　官窯青磁　水孟　筆洗　C　R4274

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商品詳細
大きさ 高さ約７．５cm 幅約１７cm 口外径約９．３cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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訳あり 【九谷製】九谷焼の伝統 日本の銘窯 九谷製 飯田屋 龍鳳凰見込 ...
なつみ様専用 中国官窯 焼き物 時代品 smcint.com
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