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中国　官窯青磁　水孟　筆洗　C　R4274
商品番号 A17028048146
商品名

中国　官窯青磁　水孟　筆洗　C　R4274
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 18,172 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約７．５cm　幅約１７cm　口外径約９．３cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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