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BLACKPINK official ペンライト ver.2
商品番号 J85696785625
商品名

BLACKPINK official ペンライト ver.2
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,428 円
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商品詳細

GWのみセール！終了後は元の値段に...BLACKPINKWORLDTOUR2023BORNPINKJAPANブラックピンク　ペンラワールドツアー2023東京ドーム会場で購入しました外箱の黒ずみは購入時からのものです購入時にはかなり並びますので次回公演までに事前購入をお勧めしますBLACKPINKWORLDTOURBLACKPINKBornpinkTokyoドーム簡易\u0026リサイクル包装ですので予めご了承ください。#blackpink#bornpink#ブラックピンク#rose#ロゼ#ジス#LISA#リサ##ジェニ#特典
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