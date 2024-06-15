岩谷翔吾　アザージャケットセット

THERAMPAGE岩谷翔吾さんのアザージャケットです。全部で28枚あります。デビューから現在まで全て揃っており、2枚ずつあるものもあります。（写真に全て載せています。）全て初期の袋からは未開封になっています。まとめてのお譲りしか考えておりませんのでバラ売りは不可です。他出品しているものとまとめてだと送料を引いた分で少しお安くできますので気軽にご相談くださいませ。また、出品を少し迷っていますのでお値下げはこちらのタイミングで行います。



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