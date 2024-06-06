POPMART LABUBU ザ・モンスターズ キャンディ シリーズ

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POPMARTLABUBUザ・モンスターズキャンディシリーズポップマート箱開封して中身確認のみ 中の袋未開封です箱は開封時に破損がありますカード、袋、箱付き箱は折り畳んで発送海外製品になりますので、塗装のムラやプリントズレなど作りが荒い場合があります、ご了承下さい。箱に多少のダメージがあります。中古品かつ素人保管であることをご理解のうえ、ご検討下さい。お写真にてご確認をお願い致します。神経質の方はご遠慮下さい。返品、クレーム等は一切受け付けておりませんので予めご了承ください。商品が届いたにも関わらず受け取り評価を頂けない案件がありましたので到着後早急に受け取り評価を頂ける方のみご購入ください。緩衝材とダンボールで出荷します。コンビニでお支払いする場合は、24時間以内にお支払いください。