YAMAHA PACIFICA012 ヤマハ パシフィカ012 エレキギター

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機材レビュー]Yamaha Pacifica012｜Croquetteギター機材研究



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ヤマハのPACIFICA012です今年の初め購入しましたが弾く時間もなく引越しをする予定なので出品致します。確認しましたが特に傷等もございません、そこまで使用もしてません。専用ソフトケースもお付けします。その他付属するものは写真2枚目に載せております、ぼっちざろっくのリョウと虹夏のピックおまけでつけてます。スタンドとストラップもそのままお付けします。値下げ不可即購入可シリーズ···PACIFICA