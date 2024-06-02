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ウルトラ怪獣名鑑 侵略者を撃て バルタン星人
商品番号 W28101319894
商品名

ウルトラ怪獣名鑑 侵略者を撃て バルタン星人
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,740 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♡《商品》ウルトラマンウルトラマン怪獣名鑑　侵略者を撃てバルタン星人《状態》本体のみの発送になり、新品未使用です♡ただ、恐らく劣化で油？水？の様なものが見えているので劣化も問題ない方でよろしくお願い致します！開封はしていないので、もし不具合があっても対応出来ませんのでこちらもご了承ください(-人-)《発送》外側のビニールはかなりシワやヨレもありますので、気にされない方でよろしくお願いします！《注意》あくまで1度人の手に渡ったものの為、神経質な方や完璧を求める方のご購入はお控え願います(-人-)即購入可能です◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡フィギュア種類...コレクションフィギュアキャラクター...ウルトラマンシリーズ
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