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- 明治期 九谷角福銘 染付煎茶碗(2客) 寄湯冷まし(2客) ★時代物★
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商品詳細
明治期九谷角福銘染付煎茶碗(2客)寄湯冷まし(2客)★時代物★4D0619サイズ(約):煎茶碗:径6.8cm、高さ4.3cm、重さ55g湯冷まし:径7cm、高さ4.2cm※写真通り経年により欠けあり
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