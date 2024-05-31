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東方神起 LIVE TOUR 2015 WITH ブルゾン (M)
商品番号 K63213614089
商品名

東方神起 LIVE TOUR 2015 WITH ブルゾン (M)
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東方神起LIVETOUR2015WITHグッズブルゾンMサイズ、新品未使用未開封です。サイズ間違えで購入してしまいました。個人保管です。外袋はよれてしまいましたが、衣類の汚染はありません。圧縮して発送を考えいます。よろしくお願いいたします。#東方神起#WITH#ブルゾン#ユンホ#チャンミン
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