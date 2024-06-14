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BBOX　1/200　日本航空 B747-100 JA8101
商品番号 A83879087357
商品名

BBOX　1/200　日本航空 B747-100 JA8101
ブランド名 Avital
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール...1/201本体は金属製です。アンテナ類が再現されています。ランディングギアは脱着できません。スタンドは付属しません。中古につき神経質な方はご遠慮ください。微細な汚れや変色はご容赦ください。プロフをご覧の上ご検討ください。メーカー：BBOX品番：スケール：1/200機種：B747-100材質：ダイキャスト機体記号：JA8101#旅客機#BBOX#ボーイング#モデルプレーン　#ジャンボ機#日本航空#ＪＡＬ#Ｂ７４７#飛行機#１／２００#デスクトップモデル#模型#おもちゃ#ダイキャストモデル
http://narcologia.ru/goods/cowpox707839.html
http://narcologia.ru/goods/recycling676414.html
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