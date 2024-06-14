BBOX　1/200　日本航空 B747-100 JA8101

スケール...1/201本体は金属製です。アンテナ類が再現されています。ランディングギアは脱着できません。スタンドは付属しません。中古につき神経質な方はご遠慮ください。微細な汚れや変色はご容赦ください。プロフをご覧の上ご検討ください。メーカー：BBOX品番：スケール：1/200機種：B747-100材質：ダイキャスト機体記号：JA8101#旅客機#BBOX#ボーイング#モデルプレーン #ジャンボ機#日本航空#ＪＡＬ#Ｂ７４７#飛行機#１／２００#デスクトップモデル#模型#おもちゃ#ダイキャストモデル