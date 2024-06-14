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- コトブキヤARTFX アイアンマン3 アイアンマン MARK42 1/6スケール
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商品詳細
コトブキヤARTFXアイアンマン3アイアンマンマーク42箱、説明書つき、開封済み済です飾っていたので若干ですが汚れが見られます。状態は三枚目を参照ください電池を入れると手が光るなどのギミックがありますが、作動確認は行っていませんまた台座にフィギュア特有のベタつきがございますのでジャンク扱いでお願い致します発送はプチプチを巻き、ダンボールに入れての発送となりますコトブキヤ寿屋KOTOBUKIYAフィギュア種類...スケールフィギュアスケール...1/6
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