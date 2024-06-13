CIX シア 9月17日1部 個別サイン会 ヨンヒ

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商品詳細
CIXEpisode2:I'mOKアルバムプロモーションイベント特典会メンバー個別サイン会スクラッチ券9/171部ヨンヒ1枚即購入可本日中（9/13）までの出品です明日、速達にて発送しますCIXBXビョンゴンスンフンジニョンペジニョンヨンヒヒョンソク
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