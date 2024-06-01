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商品詳細
「カープギター 専用ソフトケース付」サイズ： 縦８７×横３５．６×巾４．５ｃｍボディ： プライウッドネック： メイプル階板： ローズウッド （おそらく指板のこと）スケール： ６１０ｍｍ（Ｓｈｏｒｔ）ジョイント： ボルトオンコントロール： ボリュームフレット： ２２フレット内容： 小型スピーカー内蔵、ＯＵＴＰＵＴジャック付、ソフトケース付数量限定48個（ギター業界では48本と数える）野球セ・リーグ広島貴重伝説ギターエレキエレキギター限定奥田民生
http://narcologia.ru/goods/browse202091.html
http://narcologia.ru/goods/procurement901033.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose892840.html
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