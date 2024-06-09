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商品詳細
OKKODIABLOです。かなり良い音で歪みます。ドイツ製なので日本やアメリカとはまた違った感じが良いです。オーバードライブが増えすぎてしまったので手放します。本体のみです。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement401999.html
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在庫あり】 ぱぱすさま専用 DIABLO OKKO ドイツ製オーバードライブ ...
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