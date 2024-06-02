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- 橋本永豊 掛分松島水指 共箱／茶道具陶磁器,京都京焼
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商品詳細
◆値下げ交渉はお受けできません●サイズ（cm） 胴径14.0 口径15.6 高さ17.5●季節 夏 ●作品・箱など軽くて扱いやすいです。資料付き#茶道具 #水指 #夏の水指種類...茶道具
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