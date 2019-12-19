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@レア新品@ANA737-500 スーパードルフィン　1/400ジェット
商品番号 G92327560660
商品名

@レア新品@ANA737-500 スーパードルフィン　1/400ジェット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：JCWings製品番号：EW4735005航空機模型：B737-500航空会社：全日空ANAB737-500特別塗装ジェット登録番号登録：JA306Kスケール：1：400サイズ：7.76cm*翼幅：7.22cm主な材質：合金発売日：2019年4月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。ANAB737-500飛行機模型航空モデルプレイ1/400
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