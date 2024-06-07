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《東　観　筆》　絹本着色花鳥画　《初秋草花に鶉之図》　絹本掛軸一幅　　508
商品番号 B81678859523
商品名

《東　観　筆》　絹本着色花鳥画　《初秋草花に鶉之図》　絹本掛軸一幅　　508
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,750 円
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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　　　　　　東観筆　彩色花鳥画　　形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　　　　　絹本掛軸一幅　　主題···静物　　　　　　　　　　　　題目　《　初秋草花に鶉之図　》主な画材···水彩絵の具　　　　　　　日本画　　　　東観筆在名　　　花鳥画　　絹本彩色画掛軸一幅　　　　題目　　【　初秋草花に鶉之図　】　　綺麗な作品です。　　　　　　　これからの季節に良い掲載可能な状態の掛軸です。　　　　　　　萩の花　芙蓉　秋草花が美しく咲いて　鶉が闊歩している様　　　　状態　　表具作品共概ね良好な状態です。　　　　サイズ　表具　　　185cmX46cm絹本　　　111cmX36cm合箱　　　60.5cm7.3cm7.6cm80サイズゆうパック発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond238158.html
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