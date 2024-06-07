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- 《東 観 筆》 絹本着色花鳥画 《初秋草花に鶉之図》 絹本掛軸一幅 508
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商品詳細
絵画の種類···日本画 東観筆 彩色花鳥画 形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 主題···静物 題目 《 初秋草花に鶉之図 》主な画材···水彩絵の具 日本画 東観筆在名 花鳥画 絹本彩色画掛軸一幅 題目 【 初秋草花に鶉之図 】 綺麗な作品です。 これからの季節に良い掲載可能な状態の掛軸です。 萩の花 芙蓉 秋草花が美しく咲いて 鶉が闊歩している様 状態 表具作品共概ね良好な状態です。 サイズ 表具 185cmX46cm絹本 111cmX36cm合箱 60.5cm7.3cm7.6cm80サイズゆうパック発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond238158.html
http://narcologia.ru/goods/perforce475165.html
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