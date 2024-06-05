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あんスタ 氷鷹北斗 とるパカ缶バッジ ハート缶バッジ 中国
商品番号 F90146021371
商品名

あんスタ 氷鷹北斗 とるパカ缶バッジ ハート缶バッジ 中国
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

43点セット7×6で痛バが組めます❕こちらのサイトで購入致しましたが、かなり状態が悪く手元に届きました。2・3枚目のような傷がほぼ全てにあります。3枚目に関しましては光に当てると見える程度です。痛バ等に使用するには問題ないと思います。よろしければお迎えくださいませ❕
http://narcologia.ru/goods/sci-fi918947.html
http://narcologia.ru/goods/traverse337426.html
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