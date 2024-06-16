【極美品 メンテナンス済】YAMAHA YAS280 アルトサックス

ご覧いただきありがとうございます。YAMAHAYAS280アルトサックスです。鳴らしやすく初心者の方にもお勧めのモデルです。【完全調整品】です。プロリペアマンによって、一切の不備のないベストバランスに調整しております。一般的な楽器店で新品を購入するより確実に吹きやすい状態に仕上げています。また今回は使用感の極めて少ない【極美品】です。中古でこれ以上はなく、新品の購入をご検討の方にもお勧めできる状態です。また新品でも調整が必要な場合が多々ありますが、弊社にて吹きやすいように調整した上でお渡しいたします。吹奏楽にもお使いいただけます。現在YAMAHAのアルトサックスを購入するとなると、1番安いモデルで定価1,512,00円(税込)しますので、この価格は非常にお得かと思います。当店は【実店舗を構えるプロリペアマンによるリペア工房】です。ご試奏いただくことも現物をご確認いただくことも可能ですのでご安心ください。出品に当たり、演奏に関して一切問題のないように調整を行っていますのでご安心ください。付属品は・純正YAMAHAケース・純正YAMAHAネック・YAMAHAマウスピース4C・ストラップ・小物です。また一般的に中古のサックスを購入しても、楽器としてしっかりと演奏できる状態にしようと思うと必ず25,000円〜調整が必要となります。はっきり申しあげまして、アマチェアの方の出品物の「演奏できます。大丈夫です」等は、ほぼ調整が必要です。(実際当店にもフリマサイトやオークションサイトで購入されたお客様からよく調整のご依頼をいただいております。)この楽器は既にプロリペアマンによる調整済みで非常にお得かと思いますので是非この機会にご検討ください。よろしくお願いします。種類···サックス



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