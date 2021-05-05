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- ⓒ1999 幻のポケモン ルギア爆誕 ポケカ 古代ミュウ 初期エラー品
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商品詳細
ⓒピカチュウプロジェクト99劇場版ポケットモンスター幻のポケモンルギア爆誕ポケモンカード古代ミュウ初期エラー品の為、画像４矢印部分のNintendoの表記が、Nintedo(n抜け)になっています。画像５矢印部分に折れありますので、神経質な方はご遠慮ください。出品中のポケモングッズ検索出来ます!!#のあポケモングッズ他にも色々出品中です(*•̀ᴗ•́*)و̑̑
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