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- 【真作】前川文嶺/ワラビ図/蕨図/わらび図/掛軸/名家伝来/AD-176
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商品詳細
【真作】【参考】前川文嶺 日本画家。京都生。五嶺の子。字は子緝。画を父に学び花鳥を能くする。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミ、汚れシミ、巻シワなどあります。表装はもみ紙表装で多少の時代感あり、全体に多数の折れ、巻シワなどあります。 杉合せ箱付 軸丈 縦 198×幅 48㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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