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柴勝　盆栽鉢　ミニ盆栽鉢　植木鉢　盆栽
商品番号 G55100489088
商品名

柴勝　盆栽鉢　ミニ盆栽鉢　植木鉢　盆栽
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感ありますので神経質な方はご遠慮お願いします。値引き交渉は常識範囲内でお願いします。　最初から金額を教えて下さい。サイズ　約　六角　一辺4.0cm奥行8.0cm　　　　　　高さ7.4cm小鉢だけの出品です。複数購入をご検討される方は事前にご連絡いただければ調整して専用で出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/composite699554.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical218001.html
http://narcologia.ru/goods/moped996568.html

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