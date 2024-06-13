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- 【gofa限定】NEW GAME! アートグラフ2
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商品詳細
青山で開催されたgofa展で販売されたアートグラフです！サイズ縦40cm横29cm※額縁込みのサイズですオーダーメイドの額縁ごとお送りいたします！◆NEWGAME!グッズ大量出品しています！他のグッズも見たい方は、私のアカウント名をタップすると閲覧できます！◆まとめ買いで割引できます！お気軽にコメントください！◆まだ出品していないNEWGAME!グッズもございますので、お探しのNEWGAME!グッズがある方はコメントいただければ対応いたします！NEWGAME!newgameニューゲーム涼風青葉滝本ひふみ飯島ゆん篠田はじめ望月紅葉鳴海つばめ八神コウ遠山りん桜ねね阿波根うみこ
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