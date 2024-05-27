昭和レトロ ヤマハ 背もたれ付 上下移動式ピアノ椅子 ストッパ付

ヤマハのピアノ椅子です・昭和レトロの日本楽器当時のピアノ椅子です。・古い当時物ですので、小さなキズや、塗装の剥がれ等ございますが、本体は、しっかり、どっしりとしてます。・上下移動もスムーズに可動します。・座面高さ:42㎝~54㎝・外形高さ:88㎝・座面サイズ35.5㎝×39㎝・ピアノ/エレクトーン/電子ピアノ/オルガン/キーボード他・金具刻印・YAMAHA・NGK・



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