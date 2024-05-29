- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- フィギュア
- >
- 特撮
- >
- ケナー社製、 ディロフォサウルスJP02、 ヴェロキラプトルJP03
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ケナー社製、ディロフォサウルスJP02、ヴェロキラプトルJP03のフィギュアです。ディロフォサウルスは口から水を吸わせて、水を吐き出させることができるみたいです。脚は動きます。（やっていませんが、お腹を押すと空気を吐き出す音は聞こえます。）ラプトルは後ろ脚を内側に押さえる事により頭部の上下動と共に口が開閉するそうですが、古い為か上下に動く程度。＊素人保管のため、中古品にご理解ある方よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/pompous724123.html
http://narcologia.ru/goods/freezer923798.html
http://narcologia.ru/goods/stealth766676.html
中古】Jp03 ジュラシックパーク ヴェロキラプトル ディロフォサウルス ...
中古】Jp03 ジュラシックパーク ヴェロキラプトル ディロフォサウルス ...
ディロフォサウルス JP.02 ジュラシック・パーク ケナー社 ...
2023年最新】ｹﾅｰ社製の人気アイテム - メルカリ
中古】Jp02 ジュラシックパーク ヴェロキラプトル プテラノドン ...
JURASSIC PARK （KENNER） - MY COLLECTIONS
中古】Jp05 ジュラシックパーク ヴェロキラプトル ディロフォサウルス ...
JURASSIC PARK （KENNER） - MY COLLECTIONS
ディロフォサウルス ジ... | スタチュー | プライム１スタジオ
ディロフォサウルス JP.02 ジュラシック・パーク ケナー社 ...
Shinshu Ikimono Club
マテル ジュラシック・ワールド ： 新たなる支配者 ヒューマン&ダイノ パック アクションフィギュア オーウェン & ヴェロキラプトル “ベータ” / MATTEL 2022 HUMAN AND DINO PACK Action Figure OWEN & VELOCIRAPTOR BETA 映画 ...
JURASSIC PARK （KENNER） - MY COLLECTIONS
http://narcologia.ru/goods/pompous724123.html
http://narcologia.ru/goods/freezer923798.html
http://narcologia.ru/goods/stealth766676.html
中古】Jp03 ジュラシックパーク ヴェロキラプトル ディロフォサウルス ...
中古】Jp03 ジュラシックパーク ヴェロキラプトル ディロフォサウルス ...
ディロフォサウルス JP.02 ジュラシック・パーク ケナー社 ...
2023年最新】ｹﾅｰ社製の人気アイテム - メルカリ
中古】Jp02 ジュラシックパーク ヴェロキラプトル プテラノドン ...
JURASSIC PARK （KENNER） - MY COLLECTIONS
中古】Jp05 ジュラシックパーク ヴェロキラプトル ディロフォサウルス ...
JURASSIC PARK （KENNER） - MY COLLECTIONS
ディロフォサウルス ジ... | スタチュー | プライム１スタジオ
ディロフォサウルス JP.02 ジュラシック・パーク ケナー社 ...
Shinshu Ikimono Club
マテル ジュラシック・ワールド ： 新たなる支配者 ヒューマン&ダイノ パック アクションフィギュア オーウェン & ヴェロキラプトル “ベータ” / MATTEL 2022 HUMAN AND DINO PACK Action Figure OWEN & VELOCIRAPTOR BETA 映画 ...
JURASSIC PARK （KENNER） - MY COLLECTIONS