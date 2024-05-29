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ケナー社製、 ディロフォサウルスJP02、 ヴェロキラプトルJP03
商品番号 I63189951866
商品名

ケナー社製、 ディロフォサウルスJP02、 ヴェロキラプトルJP03
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケナー社製、ディロフォサウルスJP02、ヴェロキラプトルJP03のフィギュアです。ディロフォサウルスは口から水を吸わせて、水を吐き出させることができるみたいです。脚は動きます。（やっていませんが、お腹を押すと空気を吐き出す音は聞こえます。）ラプトルは後ろ脚を内側に押さえる事により頭部の上下動と共に口が開閉するそうですが、古い為か上下に動く程度。＊素人保管のため、中古品にご理解ある方よろしくお願いします
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