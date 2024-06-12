純正ケース付 Roland JD-Xi ハイブリッドシンセサイザー

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RolandJD-Xiハイブリッドシンセサイザー未開封の「専用ソフトケース」もお付けしています。付属品もすべて揃っております(写真ご確認ください:箱内にボコーダーマイク・オーバーレイシートもあります)購入時と同じく化粧箱と公式ケースをプチプチで梱包して配送いたします。ご理解のうえご購入くださいませ。主な仕様■鍵盤37ミニ鍵盤（ベロシティー対応）■音源最大同時発音数129音（デジタル・シンセ／ドラム・キット：128、アナログ・シンセ：1）※デジタル・シンセは最大同時発音数64音■パート数4パート（デジタル・シンセ・パート＝2、ドラム・パート＝1、アナログ・シンセ・パート＝1）■トーン デジタル・シンセ・トーン（SuperNATURALシンセ）、アナログ・シンセ・トーン、PCMドラム・キット■エフェクトEffect1（Distortion、Fuzz、Compressor、BitCrusher）、Effect2（Flanger、Phaser、RingMod、Slicer）、Delay＝2種類、Reverb＝6種類■パターン・シーケンサートラック数＝4■ボーカル機能Vocoder、AutoPitch、AutoNote■その他機能フェイバリット、アルペジオ■コントローラーピッチ・ベンド／モジュレーション・ホイール■ディスプレイ16文字2行LCD■接続端子PHONES端子（ステレオ標準タイプ）、OUTPUT端子（L/MONO、R）、（標準タイプ）、INPUT端子（LINE「MONO」もしくはGuitar入力）、（標準タイプ）、MIDI端子（IN、OUT）、USBCOMPUTER端子（USBHi-SpeedAUDIO／MIDI対応）、、DCIN端子、MICINPUT端子（XLRタイプ,アンバランス）■電源ACアダプター■消費電流1,000mA■外形寸法575（幅）×245（奥行）×85（高さ）mm■質量（ACアダプターを除く）2.2kg■付属品取扱説明書、ACアダプター、マイク、保証書、ローランドユーザー登録カード★専用ソフトケース#Roland#キーボード#シンセサイザー