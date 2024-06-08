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アルセウスV 進化ライン SR HR各3枚
商品番号 N93222073198
商品名

アルセウスV 進化ライン SR HR各3枚
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げできません。こちらのカードは全種プレイ用とご判断頂きご購入ください。美品でも傷有り設定してます発送は追跡有り、濡れ対策、プチプチを巻いての発送となります。ポケモンカードアルセウスVSR3枚アルセウスVstarHR3枚こちらの商品は全体的に綺麗だと思いますが素人鑑定の為、少しでも気になる方は購入をお控えください。神経質な方とのお取引はご遠慮願います。
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