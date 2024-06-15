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一番くじキッドフィギュア
商品番号 G93172039281
商品名

一番くじキッドフィギュア
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンピース一番くじ〜BEYONDTHELEVEL〜C賞ユースタス・キッドフィギュアアームズパースモデル新品未開封です。店頭に並んでいた商品ですので、箱の初期傷などがあります。神経質な方はご購入お控え下さい。未開封なので、もし中のフィギュアに不具合などありましたら、直接メーカーにお問い合わせ頂きますようご対応をお願い致します！プチプチの緩衝材で包んで、段ボールにいれて、らくらくメルカリ便にて発送致します。即購入OKです人気タイトル···ワンピース(ONEPIECE)フィギュアシリーズ···一番くじ
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