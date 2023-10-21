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TASCAM DR-05X ハンディレコーダー
商品番号 V72957890037
商品名

TASCAM DR-05X ハンディレコーダー
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 5,474 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TASCAMDR-05Xハンディレコーダー2023/10/21にサウンドハウスから新品購入しましたが、別の製品を使うことにしましたのでこちらは未使用のままお譲りします。※撮影の為一度開梱しましたが、本体は写真の通り未開封です。※外箱の隅に3cm程度の破れがあります（写真参照）
http://narcologia.ru/goods/composite318454.html
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