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ポケモンカードVスターユニバースBOX シュリンク付き
商品番号 U33267827307
商品名

ポケモンカードVスターユニバースBOX シュリンク付き
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードvスターユニバース　シュリンク付未開封1BOXになります。シュリンク付きにはなりますが、あくまで個人保管品ですので、神経質な方はお控え下さい。
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