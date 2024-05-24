HyperX QuadCast コンデンサーマイク

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お値下げ×即購入◯ご不明点があればご質問下さい。※恐れ入りますが、お値下げ交渉についてはご返信致しません。【状態について】動作確認済み中古品です。際立って目立つ傷汚れはございませんが、清掃時の見落としによる細かな埃汚れが残っている場合がございます。恐れ入りますが、予めご了承ください。