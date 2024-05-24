家庭用カラオケ　カラオケ道場

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動作確認済み！マイクおまけ付き！家庭用カラオケカラオケ道場DCT-300○キー調節（-7～+8）○テンポ調節（-7～+8）○効果エコー/メロディー音色を8つの楽器から選べます/ボイスチェンジ(女声/男声)○便利機能前奏間奏のスキップ/連続再生/ランダム再生/曲中の一部のセクションのリピート/ゲーム/採点○録音機能自分の歌を最大5分まで録音し、再生することが出来ます○歌のレッスン機能範囲を指定することによって、楽曲の一部分を繰り返し練習することが出来ます。○音程レッスン機能ピアノの音程とユーザーの音程を一致させ、より正確な音程を出すことが出来ます。○愛唱曲機能曲のキーやテンポの設定を保存することによって、いつでも調整した設定で歌うことが出来ます。○サイレントモード音漏れ等が気になる場合、サイレントモードをオンにすることによって、振動音をカットし、消音します。○基本的な機能(音程調節/音量調節など)に加え、録音機能、歌のレッスン機能、音程レッスン機能、愛唱曲機能、サイレントモード等を搭載しています！○盛り上がる、楽しい機能満載。採点機能・ゲーム・ボイスチェンジ○音響効果も本格派！テンポ調節・音程調節機能：難しい歌もらくらく歌える！サイレントモード・音量調節機能画像にあるものが全てです。箱に痛みあり