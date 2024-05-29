Auris アウリス ペンタトニック グロッケン 鉄琴 7音

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商品詳細
アウリスの7音グロッケンです。音色が美しく癒されます。ボールペンの落書きがあり木製部分をヤスリで削って消しています。鍵盤や隙間などインクが少し残っています。打棒は３本ありますが、いずれも子供が噛んだ跡があります。その他シミや傷、汚れなど写真でご確認ください。
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