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Auris アウリス ペンタトニック グロッケン 鉄琴 7音
商品番号 F73278876595
商品名

Auris アウリス ペンタトニック グロッケン 鉄琴 7音
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アウリスの7音グロッケンです。音色が美しく癒されます。ボールペンの落書きがあり木製部分をヤスリで削って消しています。鍵盤や隙間などインクが少し残っています。打棒は３本ありますが、いずれも子供が噛んだ跡があります。その他シミや傷、汚れなど写真でご確認ください。
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