初音ミク ハッピ 新品未使用 マジカルミライ2019 フルグラフィック LIVE

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即購入大歓迎！！※他フリマサイトでも出品しておりますので、突然出品を停止する可能性がございます。マジカルミライ2019公式物販で売られていたハッピになります。新品未使用。購入後大切に保管しておりました。素人管理の為完璧をお求めの方、細かい所が気になる方はご遠慮下さい。法被はそのまま封筒等に入れて発送させて頂きます。発送方法、梱包方法は変更や指定可能ですが値段の変動が発生することがあります。ご注意下さい。郵送事故の責任は負いかねます。相場最安値のため値下げ不可とさせて頂きます。相場によっては値上げをする可能性もありますのでお早めにご購入されることをお勧めします！！質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願いいたします。ボカロ/ボーカロイド/雪ミク/鏡音レン/鏡音リン/KAITO/MEIKO/巡音ルカ/ハッピ/マジミラ/マジミラ19