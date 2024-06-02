アルト　クラリネット　Vito

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商品詳細
全体的に状態が良くなく、とりあえず音はでますので、タンポ交換等それなりの修理調整は必要です。ジャンク扱いで。メルカリを初めて使う方の購入トラブルが続いております。購入方法など熟知の上、購入お願いします。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···ストラップレベル···初心者
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