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アルト　クラリネット　Vito
商品番号 R42253121070
商品名

アルト　クラリネット　Vito
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に状態が良くなく、とりあえず音はでますので、タンポ交換等それなりの修理調整は必要です。ジャンク扱いで。メルカリを初めて使う方の購入トラブルが続いております。購入方法など熟知の上、購入お願いします。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···ストラップレベル···初心者
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