米津玄師 リイシューオールスターズ2

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米津玄師リイシューオールスターズ2全9種コンプリートセット新品未開封品です！購入後すぐに暗所にて保管しておりました。バラ売り不可です。おまけでショッピングバッグを1枚お付けします。(未使用品ですが、初めから折り目がありましたのでご了承ください。)写真3枚目4枚目をご確認ください。プロフィールを読んで頂き、質問等が無ければ即購入して大丈夫です。グッズ種類···キーホルダーミュージシャン種別···ソロ