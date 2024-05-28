酒津焼　武者小路千家有隣斎宗匠　書付　茶碗　無傷　共箱　保証。

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商品詳細
種類...茶道具寸法：H約7.3cm×W約14.8cm。武者小路千家十三代御家元有隣斎宗匠書付 銘：「女郎花」茶碗です。表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。
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