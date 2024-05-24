ホットトイズ バットマンビギンズ ブルースウェイン

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商品詳細
ホットトイズ「バットマン・ビギンズ」バットマン/ブルースウェイン1/6フィギュア購入後、開封してガラスケースに飾っていました。私の感覚ではそんなにゴムの劣化もないと思いますが、写真での判断をお願いいたします。箱に入れて発送いたします。hottoys
http://narcologia.ru/goods/parenthesis603544.html
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