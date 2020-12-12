Cooperstand 木製スタンド（ウクレレ、ヴァイオリン）【未使用】

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ギタースタンド】クーパースタンドから2本のギターを同時に置けるPro ...

当商品をご覧頂きありがとうございます。3年ぐらい前の頂きものですが、未使用のまま保管していました。ウクレレ、ヴァイオリンに最適なコンパクトな木製クーパースタンドです。・折りたたみ式でコンパクトになります（写真3枚目参照）・箱、収納専用布袋、取扱説明書付です。モデルはPro-Miniです。定価7,700円■説明代表モデルPro-Gを一回りサイズダウンしたPro-mini。品質も安定性もPro-Gと全く同じです。ウクレレ・バイオリン・マンドリン、楽器だけではなくiPadなどにもご利用いただけます。小さくても、多機能・高品質で楽器を展示してくれます。仕様・楽器の触れる部分は安心のシリコンパッドとネオプレン素材・高級感のサペリ素材・安定性の高いデザイン性・コンパクトに折畳、ケースに収納可使用時サイズ奥行：230mm幅：160mm高さ：155mm折畳み時サイズ長さ：165mm幅：75mm厚み：35mm重さ：280g■クーパースタンドの説明クーパースタンドは、ナッシュビルをベースに30年以上プロギタリスト、ソングライターとして活躍す？ダニエル・クーパーが、ギタリストの立場から考案した高品質でコンパクトな楽器用スタンドです。このクーパースタンドは3次元アートの技法を取り入れ、ウクレレ、ヴァイオリンなどのスタンドとして対応します。。コンパクトなデザインと機能性を追求した画期的なスタンドです。よろしくお願いします。アクセサリー...その他#ウクレレ#ヴァイオリン#マンドリン#スタンド#楽器スタンド