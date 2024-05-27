ポケモンカード　クレイバースト　1box

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商品詳細
即購入OK新品、未開封1boxになります。送料削減の為、箱は折り畳んでの配送となりますのでご理解頂ける方のみご購入をお願いします。箱の状態で発送を希望される場合は後に別で出品予定ですのでこちらでのコメントはお控えくださいm(__)mポケモンカード ポケカ クレイバースト
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