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未開封品　マーベルレジェンド　キャプテンアメリカ　3体セット
商品番号 M59737538257
商品名

未開封品　マーベルレジェンド　キャプテンアメリカ　3体セット
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドのキャプテンアメリカ（ファルコン）、キャプテンアメリカ、USエージェントのセットになります。未開封のまま保管していました。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。MAFEXMARVELマーベルアメコミアベンジャーズマフェックスフィギュアーツスパイダーマンアイアンマンドクターストレンジフィギュアブラックコスチュームヴェノムシンビオートアイアンスパイダーハズブロマーベルレジェンドキャプテンアメリカUSエージェントファルコンゲーマーバースフィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12
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