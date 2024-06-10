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- 未開封品 マーベルレジェンド キャプテンアメリカ 3体セット
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商品詳細
マーベルレジェンドのキャプテンアメリカ（ファルコン）、キャプテンアメリカ、USエージェントのセットになります。未開封のまま保管していました。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。MAFEXMARVELマーベルアメコミアベンジャーズマフェックスフィギュアーツスパイダーマンアイアンマンドクターストレンジフィギュアブラックコスチュームヴェノムシンビオートアイアンスパイダーハズブロマーベルレジェンドキャプテンアメリカUSエージェントファルコンゲーマーバースフィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/stage787397.html
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