エドワーズ　EGA10　ギター　ベース　アンプ　EDWARDS

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エドワーズのギター、ベース用のアンプです。動作確認済みです。丁寧に使っていたので状態は悪くないかと思います。家を取り壊す事になり、持って行くところがなくなったため、欲しい方にお譲りしたいです。別のアンプもありますので、ご興味がある方は#nanaアンプも合わせてご覧下さい。出来る限りは、チェックしておりますが素人のため、見落としている部分があるかもしれません。予め、ご理解、ご了承願います。サイズ(約)幅:30cm奥行き:20cm高さ:32cm商品について気になる点、追加で写真が必要な部分がある場合は、お気軽にコメントお願い致します。#エドワーズ#EGA10#EDWARDS#アンプ#ギター#ベース#nanaアンプ