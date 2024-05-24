

Fender Telecaster Custom '78（ビンテージ）【楽器検索デジマート】



フェンダーUSA テレキャスターカスタム 1977〜78年製 ビンテージ ...



Fender 【美杢フレイムネック!!】American Vintage Ⅱ 1977 Telecaster ...



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Fender USA / Stratocaster White 1977年製 / Birdseye Maple Neck ...



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Fender USA Limited Edition American Vintage II 1977 Telecaster ...



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Fender｜平野楽器 ロッキン オンラインストア



Fender 1973y Telecaster Custom - GUITAR TRADERS



Fender Telecaster 年代別の特徴と変化 - HYBRID GUITARS Note

2023年9月17日までの期間限定の値下を致します。タイプ...テレキャスタータイプシリーズ...TelecastercustomシリアルNo.から1977年〜1978年製と推定。アッシュボディです。①ネック裏側に塗装剥げが2箇所あります。(写真有)②ブリッジ:現状ではgotoh製の3連にしてありますが、購入時にはfenderの6連でした。(中古で購入したためそれがオリジナルかどうかは判りません。)こちらもお付けします。③フレット:購入時には既にジャンボフレットに打ち替えられておりました。残量はあくまで主観ですが6〜7割程度だと思います。④ピックガード:一度フロントPUに通常サイズのハムバッカーを載せたため、ピックガードにエスカッション用の加工を施し小さな穴が空いてあります。(裏側から閉じております。)⑤重量:4.3kg位です。専用ハードケースにてお送りします。上記①以外は使用するにあたり、特に支障はないと思います。①に関してもあまり神経質ではない私にとってはそれほど気にならず、構わず弾けていました。トラスロッドも購入時より回すことはありませんでした。宜しくお願い致します。