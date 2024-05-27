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美品 チューブ マイク プリアンプ ベラーリ MP105 真空管 BELLARI
商品番号 M42598298491
商品名

美品 チューブ マイク プリアンプ ベラーリ MP105 真空管 BELLARI
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 7,151 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。即購入＆即発送OKです。【品名】★チューブマイクプリアンプベラーリMP105真空管BELLARI【状態】(本体の主観的なコンディションです)★美品、目立たない傷汚れ、使用感なし、専門店にて動作確認【付属品】(写真及び記載に無いものは付属致しません)★化粧箱、アンプ本体【特徴】★・チューブマイクプリアンプ・ベラーリ・MP105・真空管・BELLARI・デスクトップコンパクト・入門者でも簡単・倍音付加・真空管交換も手軽・音色変化やカスタマイズ・メイドインアメリカ・入力インピーダンス／600Ω/100KΩ（XLR、パッドON時）、10kΩ（フォーン）・出力インピーダンス／50Ω・SN比／88dB以上・周波数特性／20〜25kHz±3dB・外形寸法／155（W）×140（D）×75（H）mm・重量／730g
http://narcologia.ru/goods/diamond147758.html
http://narcologia.ru/goods/procurement313133.html
http://narcologia.ru/goods/procurement302133.html
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