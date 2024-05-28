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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景主な画材...その他富士に松の図 風景画 掛け軸です。鶴堂と銘がありますが、詳細なことはわかりません。合わせ箱経年の汚れ、シミ等あります。長さ175 幅53cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier701560.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement713899.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln58802.html
富士に松の図 掛け軸 風景画 鶴堂銘 合わせ箱 書画、骨董品、美術品
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