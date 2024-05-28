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富士に松の図　掛け軸　風景画　鶴堂銘　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 B18289895496
商品名

富士に松の図　掛け軸　風景画　鶴堂銘　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景主な画材...その他富士に松の図　風景画　掛け軸です。鶴堂と銘がありますが、詳細なことはわかりません。合わせ箱経年の汚れ、シミ等あります。長さ175　幅53cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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