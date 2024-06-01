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正倉院　茶入れ
商品番号 Y80477300676
商品名

正倉院　茶入れ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具擦れや汚れなどはあるかと思われます。長年、共箱の中で倉庫の中で眠ってました。共箱に収め、丁寧に梱包して送らせていただきます。自宅保管品にご理解いただけます方、よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freshman757356.html
http://narcologia.ru/goods/procurement14033.html
http://narcologia.ru/goods/ordering243879.html
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