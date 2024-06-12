【10本5組】和太鼓 ばち 直径24mm 長さ40cm ひのき 桧 バチ

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ご覧いただきありがとうございます！現役和太鼓奏者の私が『自分が使いたいバチ』を作りました。本物の桧（ひのき）を使って一本一本手作りで作っています。材 質：桧（ひのき）サイズ：長さ40cm 太さ24mm 重さ約72g数 量：1組（2本）用 途：宮太鼓、桶胴太鼓、締太鼓力の強い方が桶胴太鼓の皮を大事にしながら叩けるように作りました！軽いので細かいフレーズやソロパートに最適です。女性やお子様は、稽古で手首を痛めにくい重さになっています。【まとめ買い】3本→2350円（50円お得）4本→3100円（100円お得）5本→3850円（150円お得）6本→4600円（200円お得）7本→5350円（250円お得）8本→6100円（300円お得）9本→6850円（350円お得）10本→7500円（500円お得）まとめ買いをご希望の際はご購入前にコメントをお願いします。大勢のお子様に一気に必要な場合や、予備バチも合わせてご注文されたいときにご利用ください！梱包はリサイクル資材を使用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。#和太鼓#バチ#長胴太鼓#宮太鼓#締太鼓#桶胴太鼓#ひのき#桧種類...太鼓アクセサリー・パーツ...バチ