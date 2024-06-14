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明和電気 オタマトーン テクノ TECHNO ホワイト ストラップ付き
商品番号 M68321809318
商品名

明和電気 オタマトーン テクノ TECHNO ホワイト ストラップ付き
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明和電気のオタマトーンテクノ。買って少し練習しましたが、使わなくなり飾ってました。使って頂ける方にお譲りしたく、出品します。目立った傷や汚れはなし。クリーニング・動作確認済み。箱はありません。中古品とご理解頂ける方のご購入お願い致します。【付属品】・ストラップ・3.5mm4極ステレオケーブル・説明書
http://narcologia.ru/goods/Adder868675.html
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