明和電気 オタマトーン テクノ TECHNO ホワイト ストラップ付き

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商品詳細
明和電気のオタマトーンテクノ。買って少し練習しましたが、使わなくなり飾ってました。使って頂ける方にお譲りしたく、出品します。目立った傷や汚れはなし。クリーニング・動作確認済み。箱はありません。中古品とご理解頂ける方のご購入お願い致します。【付属品】・ストラップ・3.5mm4極ステレオケーブル・説明書
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