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CASIO LK-218 キーボード光ナビゲーション
商品番号 F16148323008
商品名

CASIO LK-218 キーボード光ナビゲーション
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシオの光ナビゲーション付きのキーボードです。1年間娘が使用していました。使用感はありますがまだまだ使って頂ける状態です。4枚目の写真通り左側のスピーカーの一部に小さな破れがあります。右側のスピーカーにも汚れがありますが全体的には綺麗な状態だと思います。動作確認済み。本体、電源アダプター、譜面立ての3点です。中古品にご理解のある方でお願い致します。
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