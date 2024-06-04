CASIO LK-218 キーボード光ナビゲーション

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商品詳細
カシオの光ナビゲーション付きのキーボードです。1年間娘が使用していました。使用感はありますがまだまだ使って頂ける状態です。4枚目の写真通り左側のスピーカーの一部に小さな破れがあります。右側のスピーカーにも汚れがありますが全体的には綺麗な状態だと思います。動作確認済み。本体、電源アダプター、譜面立ての3点です。中古品にご理解のある方でお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox655839.html
カシオ 電子キーボード 61鍵盤モデル 光ナビゲーションキーボード LK-218
LK-218 - 光ナビゲーションキーボード - 電子楽器 - CASIO
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カシオ 電子キーボード 61鍵盤モデル 光ナビゲーションキーボード LK-218
LK-218 - 光ナビゲーションキーボード - 電子楽器 - CASIO
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