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ポケモンカード　スカーレット　ボタン　SAR
商品番号 T46757919584
商品名

ポケモンカード　スカーレット　ボタン　SAR
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます☻開封後スリーブに入れて暗室で保管しておりました。目立った傷や汚れ等見受けられませんが、念の為プレイ用としてご購入ください。詳しい状態は写真でご確認ください。※すり替え、トラブル防止の為、返品交換、また返金は受け付けません。ご了承ください。
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